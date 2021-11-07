Скончался топовый музыкант

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На 65-м году жизни скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон.

«Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье», — сообщается в Twitter группы.

UB40 была основана в 1978 году. По всему миру было продано 100 млн альбомов. Более 50 раз их песни попадали в британские музыкальные чарты. Теренс Уилсон покинул группу в 2013 году. Он продолжил музыкальную карьеру в составе коллектива Ali Campbell & Astro.