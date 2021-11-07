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Рианна решила переиздать абсолютно все свои альбомы

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Певица Рианна заявила о планах переиздать все свои студийные альбомы на виниловых пластинках, начиная с «Music of the Sun» 2005 года и заканчивая «Anti» 2016 года.

Проект выйдет под названием «Rih-issue» ограниченным тиражом. К каждому альбому будет прилагаться рубашка или худи.

«Я много экспериментирую, музыка похожа на моду: я ношу все, что захочу, и к музыке я отношусь точно так же», — отметила певица.

Ранее Рианна анонсировала выход девятого студийного лонгплея. Подробности предстоящей премьеры пока не сообщаются.

7 ноября, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес
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