Рианна решила переиздать абсолютно все свои альбомы

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Певица Рианна заявила о планах переиздать все свои студийные альбомы на виниловых пластинках, начиная с «Music of the Sun» 2005 года и заканчивая «Anti» 2016 года.

Проект выйдет под названием «Rih-issue» ограниченным тиражом. К каждому альбому будет прилагаться рубашка или худи.

«Я много экспериментирую, музыка похожа на моду: я ношу все, что захочу, и к музыке я отношусь точно так же», — отметила певица.

Ранее Рианна анонсировала выход девятого студийного лонгплея. Подробности предстоящей премьеры пока не сообщаются.