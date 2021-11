Пенсионная реформа оставит некоторых украинцев за бортом Одеваемся потеплее- нас ждут морозы » Рианна решила переиздать абсолютно все свои альбомы Spread the love















Певица Рианна заявила о планах переиздать все свои студийные альбомы на виниловых пластинках, начиная с «Music of the Sun» 2005 года и заканчивая «Anti» 2016 года. Проект выйдет под названием «Rih-issue» ограниченным тиражом. К каждому альбому будет прилагаться рубашка или худи. «Я много экспериментирую, музыка похожа на моду: я ношу все, что захочу, и к музыке я отношусь точно так же», — отметила певица. Ранее Рианна анонсировала выход девятого студийного лонгплея. Подробности предстоящей премьеры пока не сообщаются.