Премьера Ирака пытались убить — его резиденцию атаковал заминированный дрон

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Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал заминированный беспилотный летательный аппарат. Как сообщает Reuters, пострадали шесть сотрудников личной охраны премьер-министра, а сам он уцелел.

Его удалось вовремя эвакуировать. СМИ первоначально сообщали, что Мустафа аль-Казыми получил ранения, однако позднее он опроверг эту информацию. «Я в порядке, <…> и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал он в Twitter.

Атака завершилась взрывом. Иностранные дипломаты которых цитирует издание, сообщили, что слышали взрывы и стрельбу в «зеленой зоне» Багдада.

По данным иракских военных, целью нападения была резиденция аль-Казыми. Они назвали атаку попыткой убийства премьера. Нападение произошло на фоне столкновений между силами правопорядка и протестующими, недовольными результатами парламентских выборов, которые прошли 10 октября.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна радикальная группировка.