Пенсионная реформа оставит некоторых украинцев за бортом

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Эксперты предупредили работающих украинцев и пенсионеров о том, что в следующем году они могут столкнуться с обнищанием. Cтало известно, что в 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины превысит 200 млрд гривен, при этом реальные размеры зарплат и пенсий в Украине начнут сокращаться.

«Пока в правительстве сосредоточились на обещаниях ввести накопительный уровень пенсионной системы, но он коснется только будущих пенсионеров», — говорится в материале журналистов. По их словам, в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров, которые получают выплаты только из Пенсионного фонда, и все они в следующем году окажутся за чертой бедности. Журналисты напомнили, что минимальная пенсия будет составлять 1934 гривны до июля следующего года.

Летом ее увеличат до 2027 гривен, а в декабре следующего года размер минимальной пенсии составит 2093 гривны. Журналисты подсчитали и отметили, что общая прибавка к пенсии в следующем году составит всего 150 гривен, а учитывая рекордные темпы инфляции нетрудно предположить, что реальные доходы продолжат сокращаться. Напомним, ранее бывший депутат Евгений Мураев спрогнозировал новый Майдан в Украине.

Он отмечал, что уже сейчас в стране складывается ситуация, которая напоминает осень 2013 года.