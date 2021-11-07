На могиле Жванецкого открыли странный памятник

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В российской столице открыли памятник культовому советскому сатирику Михаилу Жванецкому. Торжественная церемония прошла сегодня, 6 ноября, на Новодевичьем кладбище. Однако некоторым поклонникам творчества знаменитости вид монумента показался чересчур необычным.

Памятное сооружение выглядит как огромная каменная плита, в которую уходит Михаил Михайлович. Получается, что знаменитый артист поворачивается спиной к людям, которые решили почтить его память. В руке он держит портфель, который часто носил при жизни. Любопытно, что если посмотреть на памятник с другой стороны, кажется, что силуэт Жванецкого объят светом.

По всей видимости, авторы хотели передать этим монументом мысль, что Михаил Михайлович ушел в вечность.