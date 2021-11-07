Ким Кэтролл все-таки снимется в перезапуске культового сериала

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Отказ Ким Кэтролл от продолжения «Секса…» расстроил поклонников популярного драмеди, однако теперь 65-летняя артистка «возвращается в игру», согласившись сняться в сериале с Хилари Дафф.

В «Как я встретила вашего папу» героине Дафф предстоит найти «того самого, единственного» с помощью всех благ XXI века — дейтинг-приложений, Instagram и так далее. Кэтролл отведена роль рассказчицы — повзрослевшей Хилари Дафф, которая объясняет детям, как она познакомилась с их отцом.

Помимо Дафф и Кэтролл в спин-оффе «Как я встретил вашу маму» появятся Крис Лоуэлл, Франсия Рэиса, Том Эйнсли и несколько других актеров. Премьера многосерийной комедийной мелодрамы состоится на телеканале Hulu в следующем году, передает Deadline.