Ирония судьбы: актер Андрей Мягков ненавидел главный фильм в своей карьере

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В феврале этого года не стало легендарного советского актёра Андрея Мягкова, который большинству зрителей запомнился по главной роли в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». При жизни Мягков редко давал интервью и постоянно переходил на повышенный тон, когда речь заходила об этом фильме.

На счету актёра немало ролей в кино, и Мягков считался и драматическим, и комедийным актёром, однако сам он считал, что роль Жени Лукашина поставила жирный крест на его карьере.

Мягков потрясающе сыграл в картинах «Братья Карамазовы», «Похождения зубного врача», «Дни Турбиных», «Служебный роман», «Гараж», но по-прежнему его ассоциируют только с «Иронией судьбы». Артист рассказывал, как после выхода комедии в него буквально тыкали пальцем и называли алкоголиком, и поначалу ему было очень обидно, и он хотел спрятаться от всех.

Как говорил Мягков, он не является поклонником спиртных напитков, а баню просто ненавидит. Этот фильм он смотрел всего пару раз и считает его настоящим насилием над людьми в том случае, если комедию транслируют каждый год 31 декабря.

«После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас всё это закончилось, возраст сделал своё дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен», — говорил Мягков в одном из последних интервью.