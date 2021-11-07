Диетологи обьяснили, почему зимой нельзя отказываться от мяса

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В холодные месяцы пища каждого человека становится более калорийной, в рационе появляется много жирных блюд. Диетологи объяснили, почему зимний рацион влияет на фигуру, и человек набирает лишний вес, а также рассказали, как не допустить такого процесса.

Чаще всего в холодные месяцы большинство людей отказываются от употребления большого количества фруктов и овощей в пользу мясных блюд. Это вполне естественно, поскольку организм требует дополнительных калорий, чтобы сохранять тепло. Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев человек набирает лишний вес не из-за того, что отказывается от фруктов и овощей. Дело в том, что зимой многие люди перестают контролировать дневную калорийность и увлекаются очень вредными продуктами.

Между тем, излишнее увлечение простыми углеводами и жирами в любом случае приведет к набору веса, даже если в рационе будет много фруктов и овощей. По словам диетологов, во всём нужно соблюдать баланс, и чтобы не набрать вес зимой, нужно придерживаться простого правила. В рационе может быть много мясных блюд, но их нужно правильно готовить и следить за тем, чтобы мясо было постным. Откажитесь от сахара и хлеба в пользу различных каш и натурального йогурта, а также домашних десертов с ягодами и фруктами