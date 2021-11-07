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Анджелину Джоли возмутил ЛГБТ-скандал вокруг «Вечных»

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Киностудия недосчитается пары миллионов долларов из-за того, что «Вечных» не покажут в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане — виноват гомосексуальный поцелуй. По кассовым сборам это слишком сильно не ударит, однако Анджелина Джоли вышла из себя уже из-за самого факта запрета.

«Жаль тех, кто не сможет увидеть фильм! Горжусь Marvel за то, что они не вырезали эти сцены. Не понимаю, как в современном мире остаются люди, которые не хотят видеть всю красоту семьи Фастоса. Это просто невежество, что кто-то чувствует из-за этого злость, страх, неодобрение или непонимание», — заявила Джоли в интервью Indiewire.

Напомним,  блокбастер «Вечные» стартует уже с восьмого ноября.

7 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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