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Африка расколется на две части — ученые

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На территории современной Африки может появиться новый океан. Правда, произойдет это примерно через 5-10 миллионов лет, отмечают ученые из Университета Лидса, которых цитирует NBC News.

По словам специалистов, в Африке есть регион Афар Нубийская, где глубоко под землей медленно раскалывается континент. Через какое-то время тектонические плиты разойдутся, и Африка, вероятно, разделится на две части.

Афар Нубийская находится на Самалийской и Арабской тектонических плитах — на этом месте уже начала формироваться океаническая кора, а плиты двигаются со скоростью до нескольких миллиметров ежегодно.

7 ноября, 2021 | Category: Наука, Новости
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