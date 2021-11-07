Африка расколется на две части — ученые

На территории современной Африки может появиться новый океан. Правда, произойдет это примерно через 5-10 миллионов лет, отмечают ученые из Университета Лидса, которых цитирует NBC News.

По словам специалистов, в Африке есть регион Афар Нубийская, где глубоко под землей медленно раскалывается континент. Через какое-то время тектонические плиты разойдутся, и Африка, вероятно, разделится на две части.

Афар Нубийская находится на Самалийской и Арабской тектонических плитах — на этом месте уже начала формироваться океаническая кора, а плиты двигаются со скоростью до нескольких миллиметров ежегодно.