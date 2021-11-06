Звезда «50 оттенков серого» вывел в свет жену

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39-летний красавчик-актер Джейми Дорнан впервые за долгое время вышел в свет с женой. Супруги вместе появились на премьерном показе фильма «Белфаст» в Северной Ирландии.

Английская актриса, певица и композитор вышла замуж за звезду «Пятидесяти оттенков серого» в 2012 году. У влюбленных трое детей: семилетняя Далси, пятилетняя Эльва и двухлетняя Альберта. При этом супруги предпочитают проводить время в кругу семьи и почти не появляются в свете. Правда, для этого светского выхода супруги сделали исключение и появились на красной дорожке вместе.

Многодетная мама появилась в удивительно красивом сочетании из блузки и юбки. Наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости. Мало кто мог бы сказать, что Амелия несколько раз была беременна.

На зарубежных порталах поспешили отметить — теперь-то они понимают, почему Дорнан выбрал именно ее.

«Натуральная красота», — уверяют они.