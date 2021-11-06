Warner Bros раскрыли подробности сьемок нового «Бэтмена» Мэтта Ривза

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Warner Bros. выпустила официальный синопсис к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза. Главную роль в фильме сыграл Роберт Паттинсон.

В синопсисе говорится, что «Бэтмен» — острый и насыщенный событиями триллер, изображающий Бэтмена в его ранние годы.

Герой, говорится в сообщении пытается уравновесить гнев и справедливость, пока расследует тайну, терроризирующую Готэм.

«Роберт Паттинсон жестко, интенсивно изображает Бэтмена как разочарованного, отчаянного линчевателя, который осознает, что поглощающий его гнев не делает его лучше безжалостного серийного убийцы, за которым он охотится», — говорится в описании.

В актерский состав картины, помимо Роберта Паттинсона, вошли Зои Кравиц, Джеффри Райт, Колин Фаррелл, Барри Кеоган, Энди Серкис и другие. Ожидается, что за музыкальное сопровождение к фильму будет отвечать Майкл Джаккино.