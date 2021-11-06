«Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика! Да, это будет!» или возвращение Арсена Авакова

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Арсен Аваков вернулся в активную политику. Прежде чем оценивать реалистичность его планов, стоит отметить ту роль, которую Аваков отводит самому себе. Он четко дал понять, что эта роль будет двухуровневой. Во-первых, судя по его словам, он собирается лично участвовать в каком-то центристском партийном проекте. А во-вторых, он намерен работать над созданием более широкого альянса, в который войдут несколько политических сил.

Первый уровень без второго, то есть свой проект без широкого альянса, для него не интересен. «Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Мало-мальски какой-то вылез политик — и уже говорит: «Все, я строю свой проект, у меня мои 2%, давайте срочно договариваться». Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи и в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. Я сторонник баланса. Баланс — моя религия. Когда баланс существует, есть развитие для всех. Когда баланса нет, существуют проблемы».

Если перевести это на язык политических конструкций, то Аваков позиционирует себя как сторонник парламентской модели формирования правительства. Баланс — это именно про будущую парламентскую коалицию: она должна быть сбалансированной. И если проинтегрировать позиции всех участников коалиции, то в результате должен получиться центризм.

«Я отвергаю крайние точки зрения — крайне правую, крайне левую. Я — центрист. Но признаю, что есть левые центристы — такие как Дмитрий Разумков, например. Есть правые центристы — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк. Есть Юлия Тимошенко — она находится над всеми. Есть Олег Ляшко — он просто есть. Есть Игорь Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать вот такой альянс, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И от этого никуда не деться, я этим буду заниматься», — пообещал Аваков.

Ведущая Наташа Влащенко задала уточняющий вопрос, как именно экс-министр планирует этим заниматься — как продюсер или как лидер новой политической силы. «Я хороший продюсер, организатор, но я думаю, что продюсер — не та роль, которая мне прописана. У нас много продюсеров находятся при власти, а потом освободятся. Они будут заниматься продюсингом, а мы — политическим управлением страны», — спрогнозировал Аваков.

Понятно, что почвой для объединения будет именно желание ликвидировать единовластие Зеленского и его «слуг». И Аваков сформулировал это достаточно четко: «У нас сейчас исполнительная власть — за счет того, что есть монобольшинство, — вся сосредоточена в Офисе президента. Этот тот мандат, который дали люди — это тоже правда. Но нет никакого баланса — это гигантская проблема».

Аваков тщательно выбрал момент для своего возвращения в активную политику. Судя по всему, это точно не экспромт. И громким заявлениям на ток-шоу предшествовали тихие консультации с потенциальными союзниками, а также прочая подготовительная работа, включая и проработку той концепции альянса, которая была озвучена 4 ноября. Поэтому можно предположить, что вскоре нас ждут новые сюрпризы. И не только от Авакова, но и от других политиков, которые хотят отобрать власть у Зеленского и прочих «продюсеров».