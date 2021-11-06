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В Госдуме начали говорить об возрождении Советского Союза

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Депутат российской Госдумы внезапно обьявил, что началось возрождение Советского Союза. К такому выводу депутат Калашников пришел после подписания Россией и Беларусью союзных договоров.

Как объяснил российский политик, когда Союзное государство будет создано, оно даст возможность учиться и работать и в Белоруссии, и в России, при этом граждане смогут ездить из одной страны в другую без всяких препятствий и оформления документов. Со временем, как считает депутат, к этому Союзу могут примкнуть и другие страны, которые входили в состав СССР. По словам депутата, со временем Союзное государство может стать очень привлекательным, и желающих войти в него будет становиться больше.

Не исключено, что через несколько лет может появиться общий парламент и единое законодательство для всех стран, вошедших в этот союз. Нужно отметить, что многие политологи ранее сильно усомнились в том, что России и Белоруссии удастся создать Союзное государство.

Как считают политологи, главная проблема заключается в президенте Беларуси Александре Лукашенко, который не хочет быть на вторых ролях, и ему прекрасно известно, что лидером такого государства будет Владимир Путин.

6 ноября, 2021 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия, Украина
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