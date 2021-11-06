Ученые подтвердили исключительную пользу интервального голодания для здоровья человека

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Группа сотрудников нескольких университетов США провела масштабное исследование и установила, что интервальное голодание представляет большую пользу для здоровья большинства людей. Учёные напомнили, что интервальным голоданием называют особый режим питания, при котором человек чередует приёмы пищи и период голодания.

В частности, период приёмов пищи может продолжаться от 6 до 10 часов, в остальное время человек может пить только воду. Оказалось, что именно такой режим питания благоприятно сказывается на самочувствии большинства людей. Как объяснили учёные, такой эффект достигается благодаря переключению обмена веществ и стимуляции деятельности клеток организма. В то же время медики подчеркнули, что режим интервального голодания подходит далеко не каждому человеку, и при некоторых заболеваниях даже строго противопоказан.

Пациенты с некоторыми недугами обязательно должны питаться на протяжении всего дня, избегая голода. Всем остальным такой режим питания подходит просто идеально, считают учёные. «Пациентам следует знать, что чувство голода и раздражительности является обычным явлением поначалу и обычно проходит через две недели-месяц, когда тело и мозг привыкают к новой привычке», — объяснили специалисты.