Трудовые мигранты пересылают в Украину больше денег, чем страна зарабатывает на экспорте продуктов

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Даже когда глобальные цены на зерно и металлы бьют рекорды, производители этих продуктов все равно зарабатывают на экспорте меньше денег, чем украинские трудовые мигранты пересылают на родину. Только за девять месяцев 2021 года заробитчане отправили $10 млрд, а за последние 12 месяцев – $13,7 млрд, по данным Нацбанка. Для сравнения: экспортная выручка производителей зерновых культур за последние 12 месяцев – $12,3 млрд, производителей черных металлов – $10,4 млрд, IT-услуг – $3,4 млрд.

В прошлом году из-за пандемии трудовая миграция замедлилась, а в этом за счет вакцинации и открытия границ – снова пошла вверх, пишет руководство Национального банка в инфляционном отчете за октябрь. В чем причина? Украина не выдерживает конкуренции по зарплатам, пишет Нацбанк. Минимальная зарплата в Украине – около €200, а в Чехии – €597, Польше – €619, Германии – €1585, свидетельствуют данные Eurostat.

В 2021 году, по данным Института демографии и социальных исследований, количество украинцев, которые едут за границу на заработки, – до 3 млн. Работодатели за границей заинтересованы в трудовых мигрантах: они готовы давать бонусы, помогать с документами и ассимиляцией. В одной Польше в 2020 году общее количество приезжих, которые работают более трех месяцев, выросло на 9% – до 48%.