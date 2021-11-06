Три чашки любимого напитка в день снижают риск развития инфаркта на 21 процент

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Профессор университета Земмельвейс в Венгрии Юдит Симон утверждает, что всего 3 чашки крепкого кофе в день снижают риск развития инфаркта на рекордные 21%. Симон подчеркнул, что ежедневное употребление этого напитка также помогает уменьшить угрозу развития других сердечных недугов.

Специалист провёл эксперимент и также установил, что у любителей кофе на 17% реже встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Для участия в эксперименте были приглашены более 450 тысяч человек в возрасте моложе 56 лет. Ни у кого из них медики не выявили сердечно-сосудистых заболеваний.

Участников разделили на три группы. Добровольцы из первой группы не пили кофе регулярно, добровольцы во второй группе употребляли более 3 чашек напитка в день, а участники из третьей группы выпивали от 1 до 3 чашек напитка ежедневно.

Также Симон вместе со своими коллегами проанализировал медицинские данные всех добровольцев за последние 15 лет. При этом в своём исследовании учёный делал погрешность на самые разные характеристики, включая возраст, вес и пол участников. В итоге он пришёл к выводу, что употребление 3 чашек кофе в день является нормой и помогает защитить от многих болезней.