Сьемки фильма «Черная пантера» приостановлены из-за травмы актрисы

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Приостановлены съемки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Как отметили представители актрисы Летишии Райт, исполняющей в ленте одну из главных ролей, решение принято в связи с ее травмой, которую она получила на съемках.

«Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках „Черной Пантеры — 2“ и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года», — приводит слова агентов Variety. Райт травмировалась еще в конце августа, однако тогда это не повлияло на график съемок.

Премьера «Черной Пантеры — 2» состоится 11 ноября 2022 года. Первая часть фильма вышла на экраны в 2018 году и была удостоена «Оскара» в трех номинациях.