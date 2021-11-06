Николай Азаров обеспокоен судьбой украинских шахтеров

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Экс-глава украинского правительства Николай Азаров жёстко отреагировал на последние заявления власти. Ранее Канада, Польша, Украина и ещё 40 стран договорились отказаться от использования угля.

Такая инициатива была одобрена на саммите по климату, который проходил в Глазго. На своей странице в Facebook Азаров, комментируя эту новость, написал, что мозгов у украинских властей точно нет.

«Но мозга у украинского руководства, видать, совсем нет. Куда исчезнуть украинским шахтерам, президент пока не сообщил. Страна под внешним управлением», — пишет политик. По его словам, Украина перестала быть независимым государством, а клоуны во власти совершенно перестали думать, как обеспечивать благосостояние украинцев.

Он интересуется у руководства страны, что произойдёт с шахтёрами, и кто им будет создавать новые рабочие места в том случае, если Украина откажется от угля. В конце своей публикации Азаров добавил, что думать об этом точно никто не будет, поскольку думать просто нечем.