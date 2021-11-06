Невероятные судьбы преступников Третьего Рейха. «Мясник из Лиона»

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С 1871 по 1918 годы Германия вступила в период, который называют Вторым рейхом. Его закат случился после капитуляции Германии, экономического кризиса и последовавшего за ними отречения Кайзера от престола.

Гитлер планировал, что империя Третьего рейха раскинется от Урала до Атлантического океана. Рейх, которому пророчили тысячу лет, пал через тринадцать.Фюрер мечтал о величии Германии и возрождении ее в качестве мировой державы. Однако нацистская партия стала порождением горечи и хаоса.Уже изначально все выступления Гитлера были переполнены духом насилия и ненависти. Сила была единственной властью, которую он признавал.

После разгрома нацистской Германии её главные лидеры либо покончили с собой, либо были осуждены в ходе Нюрнбергского процесса и казнены, либо отправлены на долгие годы в тюрьму. Но многим из тех, кто принимал участие в совершённых преступлениях, удалось скрыться в далёких странах и ещё долго избегать наказания. Некоторые так и не были пойманы. А судьбы некоторых из них складывались весьма интересно и так и просится на страницы приключенческого романа. Родился человек с забавным именем Клаус Барби в 1913 году в Германии, в семье с французскими корнями (фамилия предков была Барбье). Его отца призвали в кайзеровскую армию, где он воевал в Первой Мировой против французов, ненависть к которым, по всей видимости, передал своему сыну. Вернувшись домой после ранения в шею под Верденом и пребывания в плену, Клаус Барби-старший крепко запил и частенько занимался рукоприкладством. Вкус к насилию его сын тоже усвоил хорошо.

Партийная карьера Барби была стремительной, и уже в 29 лет он возглавил отделение гестапо в оккупированном французском Лионе. Там, на родине предков, молодой эсесовец и проявил себя во всю ширь. В своей штаб-квартире он лично занимался жестокими пытками всех подозреваемых в причастности к Сопротивлению, невзирая на их пол и возраст. Так, дочь одного из лидеров местных партизан утверждает, что Барби приказал содрать с него кожу живьём, а потом окунуть голову в ведро с аммиаком, отчего тот и скончался.

Историки утверждают, что всего во Франции Барби был причастен к гибели 14 тысяч человек, за что получил прозвище “Мясник из Лиона”. При этом командование очень ценило эффективного сотрудника, и в 1943 году Гитлер лично наградил его Железным крестом первого класса.

Окончание войны внезапно открыло для Барби новые карьерные перспективы. В 1947 году, после пребывания в заключении, он был завербован американским Корпусом контрразведки, чтобы помогать США в борьбе с коммунизмом (а попутно и со всеми остальными врагами). С течением лет агентурная работа в Европе для него становилась всё сложнее, потому что французы, заочно приговорившие его к смерти, стали требовать у американцев выдачи “Мясника”. Те, однако, отказались, а в 1951 году и вовсе помогли ему эмигрировать в Боливию, используя для прикрытия католических священнослужителей .

В Южной Америке Барби продолжал работать на американцев, а в 1965 году был завербован ещё и западногерманской разведкой. Многие из его заокеанских дел известны плохо, но считается, что он помогал ЦРУ захватить легендарного Эрнесто Че Гевару, а также способствовал росту криминальной империи не менее легендарного наркобарона Пабло Эскобара.

В Боливии Барби, известный под именем Клаус Альтманн, стал своим человеком, дослужился до подполковника местной армии и был дружен с двумя диктаторами, Уго Бансером и Луисом Гарсией Месой. Второму он, собственно, и помог прийти к власти. При этом в Европе местонахождение лионского палача было раскрыто ещё в начале 1970-х, но Боливия игнорировала все французские запросы об экстрадиции. И только в 1983 году новое демократическое правительство арестовало Барби и отправило на суд за океан.

В 1987 году ненавистника французов, которому исполнилось уже 73, приговорили к пожизненному заключению. В суде он заявил: “Когда я предстану перед троном Господа, меня оправдают”.Через четыре года Барби скончался в тюрьме того самого Лиона, где совершил свои главные злодеяния. У него одновременно диагностировали лейкемию, рак спинного мозга и рак предстательной железы.