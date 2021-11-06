NASA рассказало, где будет искать воду на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) назвало место высадки посадочного модуля Nova-C компании Intuitive Machines. Это устройство будет задействовано в ряде экспериментов, включая добычу ресурсов из ледяного покрова на Южном полюсе Луны.

Модуль NASA отправится к Луне в конце 2022 года и приземлится рядом с кратером Шеклтон, названным в честь исследователя Антарктики Эрнста Шеклтона. Выбор места посадки обусловлен достаточным солнечным освещением для питания солнечных батарей на протяжении десяти дней миссии, а также возможностью поддерживать постоянную связь с Землей.

В рамках эксперимента буровая установка PRIME-1 пробурит ледяной покров на полную длину инструмента, затем извлечет реголит (раскрошенные камни и пыль, образующие поверхностный слой лунного грунта) и сохранит его для последующего водного анализа. Планируется, что в случае успеха испытания бур будет использован для добычи ресурсов и при высадке лунохода VIPER в конце 2023 года.

Луна обладает различными полезными ископаемыми, востребованными в «земной» промышленности, включая железо, алюминий, титан, а также редкий изотоп гелий-3, который находится в реголите. Освоение космических недр — не только мечты, в мире уже ведутся разработки методик промышленного получения металлов, кислорода и гелия-3.