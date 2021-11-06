Михаил Добкин обвинил новоизбранного мэра Харькова Терехова в краже голосов

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Михаил Добкин и его адвокаты подали в суд иски с требованием отменить протоколы четырех районных и городской ТИК, а также отменить постановление об избрании мэром Харькова его конкурента Игоря Терехова.

Команда баллотировавшегося на пост мэра Харькова Михаила Добкина подала в Харьковский окружной административный суд 4 новых иска, требуя, в частности отменить постановление городского избиркома об избрании городским головой Игоря Терехова. Об этом в пятницу, 5 ноября, написал один из адвокатов Добкина Анатолий Родзинский.

«Эти иски принципиально отличаются от поданных несколько дней назад тем, что в первых речь шла только о нарушениях при транспортировке из участка в район, а в новых исках, речь идет об украденных в пользу Терехова голосах отданных харьковчанами за кандидатов, набравших менее 10 процентов», — указал Родзинский.

По его словам, новые иски были поданы в связи с расхождениями, которые были обнаружены в 4 районах Харькова при сверке протоколов городской и районных территориальных избирательных комиссий (ТИК) с имеющимися в распоряжении команды Добкина протоколами подсчета голосов на участках. Заявители требуют отменить протоколы районной ТИК каждому из районов, где были выявлены расхождения, и пересчитать там голоса, а также добиваются отмены протокола городской ТИК и ее постановления об избрании мэром Харькова Игоря Терехова.

По словам Родзинского, аналогичные нарушения установила и гражданская сеть «Опора», которая обратилась с жалобами не в суд, а в городску

Однако, как сообщил член избиркома Александр Самородин, в пересчете голосов было отказано. Он объяснил это тем, что «жалобы были поданы с опозданием, когда по закону городская избирательная комиссия уже приняла протоколы из районов и мэр был объявлен».