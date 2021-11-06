Медики посоветовали, как победить осеннюю хандру без алкоголя

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В осенние месяцы подавляющее большинство людей жалуются на плохое самочувствие, хроническую усталость и на признаки депрессии. Медики объяснили, что осенняя хандра чаще всего преследуют тех людей, которые всё лето работали или учились, и у них совершенно не было времени на отдых.

Также специалисты рассказали, как поднять себе настроение осенью. По их словам, в первую очередь, нужно помнить, что спиртные напитки не помогут улучшить эмоциональный фон, и они улучшают настроение лишь на короткое время. Лишь комплексная профилактика поможет избежать осенней депрессии. Медики рекомендуют пересмотреть свой режим дня. В частности, если вы ездите на работу общественным транспортом, старайтесь утром и вечером проходить хотя бы пару остановок пешком.

В выходные дни можно заняться спортом на свежем воздухе, а ещё лучше записаться в бассейн. Плавание не только помогает избавиться от осенней хандры, но и поможет привести фигуру в порядок. Помимо этого, нужно пересмотреть свой режим ночного отдыха. Старайтесь ложиться спать не позже 10 часов вечера, а просыпаться с рассветом. Рацион питания нужно обогатить продуктами, содержащими большое количество витаминов A, C и D, а также различные минеральные вещества.