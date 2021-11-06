Медики порекомендовали, как избавиться от симптомов похмелья

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Состояние похмелья — это самое неприятное, что может произойти с человеком, которому утром после вечеринки нужно идти на работу. Медики рассказали, что избавиться от симптомов похмелья практически невозможно, и их можно лишь немного уменьшить, однако запах перегара всегда можно перебить.

Как подчеркнули специалисты, если утром вам нужно идти на работу, но вы понимаете, что неприятный запах отпугнёт коллег, воспользуйтесь некоторыми очень полезными советами. Сразу после пробуждения обязательно примите контрастный душ, который способствует быстрому выведению токсинов. Также можно сделать дыхательную гимнастику на свежем воздухе.

А ещё необходимо плотно позавтракать, желательно белковыми продуктами. быстро устраняют неприятный запах изо рта яйца, отварное мясо, творог или сливочное масло. В конце завтрака обязательно выпейте стаканчик свежевыжатого овощного или фруктового сока. Также хорошо перебьёт запах горсть ягод.

Если на работу вы не спешите, обязательно продолжайте пить много жидкости. А ещё можно замаскировать запах перегара, добавив в утренние блюда различные пряности и специи. Лучше всего от посторонних запахов избавляют горчица, перец и куркума. Если вам тяжело завтракать в силу тошноты или других неприятных симптомов, выпейте немного огуречного рассола или съешьте ложку квашеной капусты.