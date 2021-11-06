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Легендарная группа записала песню о тяжелых буднях гробовщиков

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Группа Scorpions представила клип на композицию «Peacemaker». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Трек войдет в 19-й студийный альбом группы «Rock Believer», премьера которого намечена на 25 февраля 2022 года.

По мнению вокалиста Клауса Майне, в настоящее время гробовщикам приходится работать сверхурочно.

«В мирное время придет время править миротворцу… Этот образ мне очень нравится», — подчеркнул Майне.

В марте 2022 года Scorpions собираются отправиться в мировое турне в поддержку альбома «Rock Believer».

6 ноября, 2021 | Tags: , , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес
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