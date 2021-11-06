Легендарная группа записала песню о тяжелых буднях гробовщиков

Spread the love

















Группа Scorpions представила клип на композицию «Peacemaker». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Трек войдет в 19-й студийный альбом группы «Rock Believer», премьера которого намечена на 25 февраля 2022 года.

По мнению вокалиста Клауса Майне, в настоящее время гробовщикам приходится работать сверхурочно.

«В мирное время придет время править миротворцу… Этот образ мне очень нравится», — подчеркнул Майне.

В марте 2022 года Scorpions собираются отправиться в мировое турне в поддержку альбома «Rock Believer».