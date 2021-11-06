Ледяные ноги и руки предупреждают о серьезных нарушениях в работе внутренних органов

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Даже если в самую жаркую погоду ваши ладони и стопы остаются холодными и сильно потеют, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Медики предупреждают, что очень часто холодные ноги и руки являются основным симптомом нарушений в работе щитовидной железы или признаком проблем с сердцем и сосудами.

Если речь идет о проблемах со щитовидной железой, то холодные конечности являются результатом неправильной выработки гормонов. Если снижается выработка гормонов Т3 и Т4, выведение жидкости из организма замедляется, у человека начинаются хронические запоры, нередко наблюдаются сухость и ломкость волос, быстрый набор веса и метеоризм. Если к этим симптомам добавляются холодные конечности, нужно незамедлительно обращаться к специалисту. Он назначит препараты с медью, селеном и цинком.

Если проблема незначительная, специалист порекомендует изменить рацион питания, включив в него бобовые, крупы, орехи и морепродукты. Самостоятельное лечение в данном случае медики не рекомендуют. Напомним, что ранее специалисты назвали продукт, который помогает снизить уровень сахара у диабетиков. В ходе исследований было установлено, что лучше всего регулирует уровень сахара в крови квашеная капуста.