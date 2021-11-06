Компания Pfizer сообщила об удачном исследовании таблетки от коронавируса

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Американская компания Pfizer сообщила о 89-процентной эффективности своей новой таблетки от коронавируса под названием PAXLOVID.

В исследовании принимали участие 1200 взрослых человек с коронавирусом в легкой и средней степени. Так, в группе из 607 человек, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов не было зафиксировано. Среди получавших плацебо госпитализировали 41 человек из 612, из которых впоследствии умерли 10 человек.

«Сегодняшние новости кардинально меняют правила игры в глобальных усилиях по предотвращению разрушительных последствий этой пандемии. Эти данные показывают, что наш пероральный противовирусный препарат, если он будет одобрен или санкционирован регулирующими органами, может спасти жизни пациентов, снизить тяжесть инфекций COVID-19 и исключить до девяти из десяти госпитализаций», – cказал исполнительный директор компании Альберт Бурла.

В компании рассказали, что внешние регуляторы предложили завершить третью фазу испытания препарата досрочно, потому что таблетки показали очень высокую эффективность против всех вариантов коронавируса. В то же время в компании не сообщили о возможных побочных эффектах лекарства и противопоказаниях к их применению. Merck готовит документы для подачи в FDA для сертификации, а также соглашения с другими фармацевтическими компаниями в разных странах для производства дженериков.