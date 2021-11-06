Ким Кардашьян застукали как она крутит новый роман

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Ким Кардашьян и Канье Уэст еще официально не развелись, однако похоже, что актриса не намерена тянуть с новыми романтическими отношениями.

Накануне американский портал TMZ сообщил, что Ким Кардашьян и американский комик Пит Дэвидсон поужинали в ресторане на его родине, в Статен-Айленде. Это был частный ужин на крыше заведения «Campania». На встрече были только двое, и примечательно то, что со звездами не было охраны. Кроме того, они заходили в ресторан через черный ход. Папарацци встречу не застали.

Такая секретность указывает на то, что встреча Ким и Пита может быть не просто дружеской. Еще один аргумент в пользу того, что звезды закрутили новый роман – их недавнее совместное веселье на американских горках. Знаменитостей заметили держащимися за руки, а доказывающая этот момент фотография показана на странице портала People в Instagram.

Уже только этого снимка хватило, чтобы и СМИ, и фанаты приписали актрисе и комику романтические отношения. Кроме того, портал Page Six, ссылаясь инсайдера, заявил, что Дэвидсон нравится Кардашьян.