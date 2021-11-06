Как еда влияет на интимную жизнь человека. Мнение доктора.

Популярный теледоктор Мясников рассказал, как рацион питания может влиять на интимную жизнь каждого человека. Cпециалист рассказал, что часто слышит самые разные мифы о влиянии еды на интимную жизнь.
В частности, он напомнил, как некоторые эксперты постоянно говорят о пользе морепродуктов и утверждают, что дары моря якобы положительно влияют на сексуальную физическую активность людей. Доктор отмечает, что никакой продукт не может изменить интимную жизнь человека, если он не начнёт вести правильный образ жизни и не будет иметь хорошего психологического здоровья.
«Если у вас что-то не работает, то ешь ты рыбу с устрицами, не ешь ты рыбу с устрицами, закусываешь ты клубничкой, не закусываешь клубничкой, употребляешь ты редьку или нет, от этого ничего не будет», — объясняет телеведущий.
Он подчеркнул, что морепродукты и некоторая другая пища действительно способствуют приливу энергии, но это совершенно не означает, что такие продукты являются афродизиаками. Мясников обратился к своим зрителям и отметил, что физиологическое здоровье каждого человека зависит исключительно от образа жизни.
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