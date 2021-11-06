Как еда влияет на интимную жизнь человека. Мнение доктора.

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Популярный теледоктор Мясников рассказал, как рацион питания может влиять на интимную жизнь каждого человека. Cпециалист рассказал, что часто слышит самые разные мифы о влиянии еды на интимную жизнь.

В частности, он напомнил, как некоторые эксперты постоянно говорят о пользе морепродуктов и утверждают, что дары моря якобы положительно влияют на сексуальную физическую активность людей. Доктор отмечает, что никакой продукт не может изменить интимную жизнь человека, если он не начнёт вести правильный образ жизни и не будет иметь хорошего психологического здоровья.

«Если у вас что-то не работает, то ешь ты рыбу с устрицами, не ешь ты рыбу с устрицами, закусываешь ты клубничкой, не закусываешь клубничкой, употребляешь ты редьку или нет, от этого ничего не будет», — объясняет телеведущий.

Он подчеркнул, что морепродукты и некоторая другая пища действительно способствуют приливу энергии, но это совершенно не означает, что такие продукты являются афродизиаками. Мясников обратился к своим зрителям и отметил, что физиологическое здоровье каждого человека зависит исключительно от образа жизни.