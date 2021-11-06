«Фантастические красавчики»: Спирс впервые показала фото взрослых сыновей

C наследниками от Кевина Федерлайна певица практически не общается.

Бритни Спирс впервые за долгое время показала, как изменились ее сыновья от Кевина Федерлайна. После того, как певица начала злоупотреблять запрещенными препаратами, экс-супруг лишил ее общения с детьми.

Все эти годы Спирс страдала из-за разлуки, но на днях все изменилось. Трогательными кадрами встречи Бритни поделилась на личной странице в Instagram.

«Я и мои мальчики прошлой ночью», — сообщила она.

Примечательно, что позже фото чудесным образом из микроблога звезды исчезли, но сохранились в некоторых фан-аккаунтах. Так, поклонники поспешили заявить: мальчики выросли настоящими сердцеедами.