«Фантастические красавчики»: Спирс впервые показала фото взрослых сыновей

Рианна является одной из самых успешных знаменитостей современности, личный капитал которой оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Такие деньги ей принесли не только зажигательные песни и актерство, но и дизайнерская деятельность.

Артистка владеет собственным брендом нижнего белья Savage X Fenty, и накануне на его официальной странице в Instagram было опубликовано видео. Ролик демонстрирует закулисье съемок новой коллекции откровенных нарядов, которые примерила на себя певица, и в некоторых из них она почти голая.

Самый шокирующий наряд на видео – прозрачное сетчатое платье без рукавов. В этом одеянии Рианна снялась без нижнего белья, по понятным причинам, со спины. Не менее эффектно звезда выглядит в латексном бирюзовом корсете без бретелек. Также в ролике можно увидеть певицу в украшенном пайетками лавандовом мини-платье с огромным вырезом в области декольте и голой спиной.