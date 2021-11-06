«Фантастические красавчики»: Спирс впервые показала фото взрослых сыновей

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Певица шокировала публику «горячим» видео.

Почти голая: эпатажная Рианна вновь примерила откровенные наряды

Рианна является одной из самых успешных знаменитостей современности, личный капитал которой оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Такие деньги ей принесли не только зажигательные песни и актерство, но и дизайнерская деятельность.

Артистка владеет собственным брендом нижнего белья Savage X Fenty, и накануне на его официальной странице в Instagram было опубликовано видео. Ролик демонстрирует закулисье съемок новой коллекции откровенных нарядов, которые примерила на себя певица, и в некоторых из них она почти голая.

Самый шокирующий наряд на видео – прозрачное сетчатое платье без рукавов. В этом одеянии Рианна снялась без нижнего белья, по понятным причинам, со спины. Не менее эффектно звезда выглядит в латексном бирюзовом корсете без бретелек. Также в ролике можно увидеть певицу в украшенном пайетками лавандовом мини-платье с огромным вырезом в области декольте и голой спиной.

6 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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