Дмитрий Разумков не собирается покидать Раду без боя

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Бывший глава парламента Украины Дмитрий Разумков намерен создать в Раде новое политическое объединение «Разумная политика». Об этом пишет популярное издание со ссылкой на свои источники.

Согласно информации источников издания, туда войдут порядка двадцати пяти парламентариев. Это внефракционные политики, парламентарии из «Батькивщины», а также «Слуги народа».

В том числе, членами политической силы будут Нелли Яковлева, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Буймистер Людмила (от «Слуги народа»), а также Андрей Николаенко от «Батькивщины».

В свою очередь Туний также подтвердила, что Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение.

Цитата из ее заявления: «Действительно, так и есть. Наконец-то в нашем парламенте появится «Разумная политика». Как я знаю, все необходимые документы уже были направлены на имя Руслана Стефанчука».