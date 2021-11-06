«Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика! Да, это будет!» или возвращение Арсена Авакова » Что скрывается под хиджабом Spread the love















22-летняя Халима Аден — первая модель в хиджабе, которая снялась для обложки британского Vogue и появилась в буркини на страницах американского Sports Illustrated, где в основном снимаются полуобнаженные модели.В мире моды, где торжествует нагота и сексуальность, супермодель Халима Аден всегда выходит на подиум в хиджабе и сдержанных, закрытых нарядах. Фанатки восхищаются ее красотой и смелостью, критики осуждают за откровенные фотографии и считают, что правоверной мусульманке не место на подиуме. Беженка из Сомали, выросшая в чрезвычайно консервативной среде, всего за два года она сумела совершить головокружительную карьеру, став одним из самых узнаваемых лиц в мире моды. При росте всего 166 сантиметров — слишком миниатюрном для топ-модели — ее регулярно приглашают участвовать в показах люксовых брендов, включая Max Mara и Yeezy Канье Уэста. Два года назад она стала первой в мире моделью в хиджабе, заключившей контракт с одним из крупнейших модельных агентств IMG Models. «Не меняй себя, измени правила игры», — говорит Халима. Ее цель — сделать индустрию моды более инклюзивной, открыв дорогу на подиум девушкам по всему миру, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности. «Даже когда все плохо, если я не прошла кастинг, меня не взяли на какой-то показ, я не унываю, ведь со мной всегда моя вера. Она придает мне уверенность в себе и делает меня цельной». Какой месседж в Коране она считает самым важным для себя? «Никого не осуждать, поскольку судить может только Бог, поддерживать людей, любить их и помогать им, когда им хуже всего», — не задумываясь, отвечает Халима. «Я выросла в лагере беженцев и прекрасно понимаю, что вся эта роскошная жизнь может в один момент закончиться, и я готова к этому». «Кроме того, важная часть моей веры — то, как ты взаимодействуешь с теми, кто не разделяет твоих убеждений и кто смотрит на жизнь не так, как ты».















