Арсен Аваков раскритиковал действия правящей партии и заявил о готовности вернуться в политику

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Несколько месяцев после отставки Арсен Борисович постил селфи в инстаграм, рассказывая о своем отдыхе и настроении, а корреспонденты выспрашивали в комментариях, когда же он вернется и что будет делать. Конечно, многим интересно, почему это произошло именно сейчас. Ответ на это можно найти в недавнем заявлении секретаря СНБО Данилова о 108 ошибках в фамилиях, допущенных в санкционных списках СНБО, и продаже мест в списке воров в законе. Данилов, напомним, обвинял в этом МВД. И теперь Аваков пошел в контрнаступление.Вчера он сделал ряд резонансных заявлений, из которых понятно, что между Зеленским и Ринатом Ахметовым — вражда. Но и с другими олигархами у президента тоже даже не худой мир.

Аваков раскритиковал практику введения карательных мер в отношении украинских граждан и предприятий руками Совета национальной безопасности и обороны, главой которого является президент. Напомним, этим мечом Банковая активно размахивает с зимы этого года, вводя санкции без предварительного обеспечения судебного фундамента, создавая президенту имидж сильной руки и закладывая возможности для последующего отката таких решений в судах. Оппоненты власти считают санкции сомнительным с точки зрения законности рычагом давления на политиков и их бизнес, а одновременно инструментом в борьбе за перераспределение финансовых потоков, преимущественно теневых, в интересах членов нынешней властной группы. Отмечают, что введенные санкции при первом же ослаблении этой власти будут отменены в судах, а государству придется уплатить из бюджета компенсации за нанесенный санкциями ущерб физ- и юрлицам. Тем более что отдельные подсакционные лица умеют качественно выстраивать свою защиту и добиваться в судах желаемых решений.

Открыл Аваков завесу тайны над механизмом принятия санкционных решений: «Мне за пять минут до заседания выдавали папку. Я внимательно читал, потом говорил: «А эта фирма сюда внесена на основании чего?» Они говорят: «Там есть оперативная справка». Я говорил: «У меня таких справок полный стол завален — они половина неправда, а половину их надо дорабатывать». Также он сказал, что на СНБО могли с голоса озвучивать фамилии людей, против которых вводятся санкции, которых не было в представленных «за 5 минут» списках.

Также он отметил, что правительство Дениса Шмыгаля вместо того, чтобы закупить газ и уголь, чтобы пройти отопительный сезон, потратило «подаренные» МВФ 3 млрд долларов на инфраструктурные проекты власти: «Большая стройка» — хорошее дело, очень важное и нужное, подрядчики зарабатывают, проценты уходят — все красиво. Но при этом мы замерзнем зимой, дай Бог, чтобы нет. Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийную помощь у России и Беларуси… А если Владимир Владимирович скажет: «Не дам», а если: «Сначала дам, а потом выключу «. Мы к этому шли?» — риторически спросил бывший глава МВД.

Аваков назвал такие действия власти «феноменальным, фундаментальным идиотизмом». Где-то так же он охарактеризовал кадровую политику: «Когда человек приходит в министерство, он понимает, что это на три месяца. Потому что через три месяца он скажет что-то не так об Арахамии или еще ком-то — и его снимут».

Причиной проблем власти Аваков считает перекос в сторону слишком больших полномочий президента. «Даже если Зеленский хороший человек, дайте хорошему человеку всю полноту власти — и будет плохо. Сейчас исполнительная власть из-за того, что есть монобольшинство, полностью сосредоточена в Офисе президента. Это тот мандат, который дали люди. Но нет никакого баланса, и это гигантская проблема. Я хочу, чтобы мы выходили из тупика так, как написано в Конституции. Конституционный суд должен работать, а не подрабатывать. Суды должны работать, а не подрабатывать».

Интересна и форма, в которой Арсен Борисович заявил о своей готовности вернуться в политику. При этом он пообещал выстроить альянс или баланс: «Украина задолбалась от частных проектов, которые каждый политик строит под себя. Я сторонник баланса… Если будет альянс, который будет следить за этим балансом, двигать страну вперед, я никуда не денусь, и буду этим заниматься».