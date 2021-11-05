«Я тебя нанял не для того»: Сальма Хайек пожаловалась на постоянные на съемках

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Сальма Хайек дала новое интервью в преддверии выхода «Вечных» — киноблокбастера с её участием на основе комиксов Marvel. В ходе беседы поговорили о том, как актрисе живется замужем за миллиардером, и обсудили ее образ жизни.

Не удалось избежать и разговора о скандально известном Харви Вайнштейне, обвиненном в многократных домогательствах к целому ряду актрис. Хайек пришлось признаться в том, что она намеренно шла на конфликт с влиятельным продюсером, чтобы избежать приставаний с его стороны.

«Я тебя нанял не для того, чтобы смотреть на уродину!» — одна из фраз, которую Хайек слышала от Вайнштейна во время съемок байопика о художнице Фриде Кало.

Данная роль принесла кинодиве первую номинацию на премию «Оскар», передает The Guardian.

Хайек убеждена в том, что подобное отношение к слабому полу носит систематический характер не только в Голливуде. Именно поэтому девушкам жизненно необходимо обрести смелость, даже если это не всегда легко.