«Я дома полетаю» — Том Хэнкс отказался от полета в космос

Spread the love

















Не так давно актер Том Хэнкс отказался от приглашения миллиардера Джеффа Безоса отправиться в космос на его личном корабле.

«О, да мне предлагали это. Но с одним условием — я должен был заплатить. И это стоило 28 миллионов долларов или около того. У меня, конечно, все в порядке, Джимми, все в норме, но я не тот, кто разбрасывается 28 миллионами долларов. Знаете, ведь полет в космос сейчас легко симулировать. Речь идет о 12-минутном полете? Все ради этого?», — прокомментировал Хэнкс на шоу Джимми Киммела.

Возможно, предложение не показалось Тому привлекательным потому что он уже испытал имитацию полета в космос во вреся съемок в фильме «Аполлон 13».

Правда, место Хэнкса на корабле занял актер Уильям Шэтнер, сыгравший Капитана Кирка в сериале «Звездный путь».