ВОЗ опубликовала недельную сводку показателей заболеваемости COVID-19 по всему миру

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Смертность от COVID-19 по всему миру выросла за неделю на восемь процентов – скончались 50 тысяч человек. Значительный рост смертности наблюдался в регионе Юго-Восточной Азии, где этот показатель увеличился на 50 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В Европейском регионе ВОЗ число умерших также возросло – на 12 процентов.

Европейский регион лидирует по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения, на втором месте в этом списке – страны Западного полушария. В этих же регионах зарегистрированы и самые высокие показатели смертности.

Среди европейских стран печальную пальму первенства удерживают Великобритания, Российская Федерация, Турция и Украина. В России еженедельное число новых больных по сравнению с предыдущей неделей выросло на девять процентов, на Украине – на 14 процентов.

Самые высокие показатели смертности в Европейском регионе ВОЗ зафиксированы на прошлой неделе в России – 7 938 умерших, 5,4 случая на 100 тысяч населения. Это на девять процентов больше, чем за предыдущие семь дней. На втором месте по этому показателю идет Украина: 3 857 скончавшихся, 8,8 случаев смерти на 100 тысяч населения. В Румынии – 3 072 умерших, 15,9 случаев на 100 тысяч.