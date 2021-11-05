Могут ли решить проблемы «Слуг народа» кадровые перестановки в Кабинете министров Ученые раскрыли главный секрет долголетия » В Житомире началось серийное производство корпусов для украинских БТР-4Е Spread the love















Государственное предприятие Житомирский бронетанковый завод, входящее в состав Укроборонпрома, начало серийное изготовление корпусов для украинских бронированных машин БТР-4Е, сообщает пресс-служба предприятия. Как сообщается, началу производства предшествовали соответствующие квалификационные испытания с участием представителей Министерства обороны Украины и концерна Укроборонпром. В настоящее время на заводе продолжаются работы по расширению производственной базы. Завод до конца года планирует передачу партии корпусов Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им. О.А. Морозова (ХКБМ) для последующей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами.















