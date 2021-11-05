В ВОЗ предрекли гибель еще полмиллиона человек от коронавируса в Европе к февралю

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К февралю 2022 года могут погибнуть от коронавируса еще свыше полумиллиона человек в Европейском регионе. Такой прогноз сделал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации, если люди продолжат игнорировать призыв носить маски, то к 1 февраля 2022 года дополнительно могут умереть полмиллиона человек от COVID-19. «Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах», — отметил Клюге.

По его словам, сейчас 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. Но если в ближайшее время удастся добиться 95% охвата населения медицинскими масками, «мы можно будет спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто может погибнуть от вируса к февралю следующего года».

ВОЗ поддерживает решение стран укрепить социальные меры борьбы с COVID-19, добил Клюге. Трансляция его выступления доступна на странице ВОЗ в Twitter.