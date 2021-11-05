Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана

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Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит казахстанского угля в Украину.

«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Технически блокирование происходит на уровне «Российских железных дорог», которые не подтверждают проезд вагонов с таким углём через Россию», – написал Андрей Герус .

Ранее он сообщал, что Россия ограничила поставки сжиженного газа в страну.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прокомментировали заявление Андрея Геруса.

«Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – сообщили в пресс-службе ведомства.