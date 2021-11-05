Ученые раскрыли главный секрет долголетия

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Много лет подряд ученые пытаются раскрыть секрет долголетия. Специалисты утверждают,что главным ключом к долгой и здоровой жизни является рацион питания.

В ходе многочисленных исследований было доказано, что средиземноморская диета является самым сбалансированным рационом, который включает в себя все полезные витамины и микроэлементы. Недавно проведённый эксперимент показал, что средиземноморский принцип питания рекордно снижает риски развития онкологических заболеваний, поддерживает идеальный липидный и углеводный обмен, а также нормализует кровообращение.

Диетологи напомнили, что основными продуктами средиземноморской диеты являются цельнозерновая продукция, орехи, зелень, овощи, рыба, фрукты и отдельная молочная продукция.

При этом диетологи отмечают, что средиземноморскую диету можно поддерживать в любом уголке планеты, но важно помнить, что в рационе должны преобладать продукты, выращенные и произведённые в той местности, где вы проживаете.

Ещё одной полезной привычкой для долголетия специалисты называют ментальное здоровье, то есть отсутствие стрессов и тревожности. Кроме того, для продления молодости и снижения риска развития многих заболеваний необходимо отказаться от вредных привычек.