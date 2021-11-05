«Перевал Дятлова» официально признан лучшим проектом Джордж Клуни попросил журналистов впредь скрывать лица его детей » Ученые нашли древнее каноэ, которому более тысячи лет Spread the love















На полуострове Юкатан в Мексике обнаружено хорошо сохранившееся деревянное каноэ, возраст которого предположительно составляет более 1000 лет. Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова близ руин Чичен-Ицы, который был политическим и культурным центром майя. Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии «Поезд майя». По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ — 1,6 метра, ширина — 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний. Специалисты из INAH говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя. Пока найденное каноэ датируется приблизительно 830-950 гг. нашей эры, то есть предположительно относится к позднему периоду расцвета цивилизации майя.















