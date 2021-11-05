У Михаила Саакашвили начались провалы в памяти в результате голодовки

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Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который более месяца продолжает голодовку в тюрьме в Рустави, значительно ухудшилось. У политика начались провалы в памяти, он теряет логическую связь и не может написать письмо, рассказала редактор информационного агентства News Georgia Ия Баратели.

Баратели полагает, что грузинским властям совершенно невыгодно держать Саакашвили в тюрьме, поскольку тот будет оставаться «серьезным фактором дестабилизации для них». Пребывание бывшего главы государства в пенитенциарном учреждении является «очень большим стимулом для оппозиции» продолжать акции протеста, добавила она.

Ранее консилиум врачей, сформированный при грузинском Минздраве, рекомендовал перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Адвокаты политика поддержали эту позицию. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в конце октября указала, что тюремная больница, в которую могут доставить Саакашвили, не сможет обеспечить его безопасность и адекватное лечение.