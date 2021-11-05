Творчество подросткового кумира из Санкт-Петербурга будет проверено на наличие призывов к самоубийству

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Роскомназдор потребовал прокуратуру проверить песни Алены Швец на призыв к самоубийству, сообщают популярные издания.

Ведомство обратилось в надзорную службу после суицида 11-летней школьницы в Саратове. Девочка попыталась покончить с собой, но выжила. На странице школьницы в соцсети обнаружили плейлист, состоящий из песен Алены Швец.

Сообщается, что девочка совершила попытку самоубийства во время прямой трансляции в соцсети.

После происшествия уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя попросила Роскомнадзор проверить творчество 20-летней Швец, дать ее деятельности и ее YouTube-каналу правовую оценку.

Алена Швец — широко известная исполнительница песен собственного сочинения. Ее видео на YouTube собирает миллионные просмотры. Аудитория состоит в основном из подростков. Названия песен говорят сами за себя : «Портвейн»,»Вино и сигареты»,»Бьет-значит любит»,»Винишко-тян»,»Песня про вино»,»Спать с тобой» и др.