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Тайка Вайтити снимет фильм по «Инкалу» — фантастическому суперкомиксукомиксу Алехандро Ходоровски

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При работе над этим комиксом Ходоровски использовал идеи для фильма по «Дюне», который ему так и не удалось снять.

Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо») выступит режиссёром «Инкала» и напишет его сценарий совместно с Питером Уорреном и Джемейном Клементом, который ранее работал с Вайтити над «Реальными упырями».

Алехандро Ходоровски, автор оригинального комикса, одобрил выбор Вайтити на пост режиссёра и сценариста «Инкала». Первую версию сценария фильма должны доделать к концу 2021 года. Примерная дата выхода адаптации пока не называется.

«Инкал» рассказывает о неудачливом детективе Джоне Дифуле, который неожиданно становится обладателем первой части Инкала — могущественного артефакта, за которым охотятся влиятельные люди со всего мира.

Вместе с Ходоровски над «Инкалом» работал французский художник Жан «Мёбиус» Жиро, который также участвовал в создании «Бегущего по лезвию», «Чужого», «Пятого элемента».

Во вселенную «Инкала» также входят комиксы «Техносвященники» и «Метабароны».

5 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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