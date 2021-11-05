Тайка Вайтити снимет фильм по «Инкалу» — фантастическому суперкомиксукомиксу Алехандро Ходоровски

При работе над этим комиксом Ходоровски использовал идеи для фильма по «Дюне», который ему так и не удалось снять.
Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо») выступит режиссёром «Инкала» и напишет его сценарий совместно с Питером Уорреном и Джемейном Клементом, который ранее работал с Вайтити над «Реальными упырями».
«Инкал» рассказывает о неудачливом детективе Джоне Дифуле, который неожиданно становится обладателем первой части Инкала — могущественного артефакта, за которым охотятся влиятельные люди со всего мира.
Вместе с Ходоровски над «Инкалом» работал французский художник Жан «Мёбиус» Жиро, который также участвовал в создании «Бегущего по лезвию», «Чужого», «Пятого элемента».
Во вселенную «Инкала» также входят комиксы «Техносвященники» и «Метабароны».
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