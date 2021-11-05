Джордж Клуни попросил журналистов впредь скрывать лица его детей У Михаила Саакашвили начались провалы в памяти в результате голодовки » Тайка Вайтити снимет фильм по «Инкалу» — фантастическому суперкомиксукомиксу Алехандро Ходоровски Spread the love















При работе над этим комиксом Ходоровски использовал идеи для фильма по «Дюне», который ему так и не удалось снять. Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо») выступит режиссёром «Инкала» и напишет его сценарий совместно с Питером Уорреном и Джемейном Клементом, который ранее работал с Вайтити над «Реальными упырями». Алехандро Ходоровски, автор оригинального комикса, одобрил выбор Вайтити на пост режиссёра и сценариста «Инкала». Первую версию сценария фильма должны доделать к концу 2021 года. Примерная дата выхода адаптации пока не называется. «Инкал» рассказывает о неудачливом детективе Джоне Дифуле, который неожиданно становится обладателем первой части Инкала — могущественного артефакта, за которым охотятся влиятельные люди со всего мира. Вместе с Ходоровски над «Инкалом» работал французский художник Жан «Мёбиус» Жиро, который также участвовал в создании «Бегущего по лезвию», «Чужого», «Пятого элемента». Во вселенную «Инкала» также входят комиксы «Техносвященники» и «Метабароны».















