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СБУ принесла свои извинения известному актеру

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Служба безопасности Украины принесла извинения перед актером Валентином Томусяком за внесение в «черный список». Украинский артист попал в список людей, угрожающих национальной безопасности страны, по ошибке, отметили в ведомстве.

О внесении Томусяка в «черный список» сообщила его супруга Екатерина. Вместе с актером в список попали еще 29 человек.

После проверки министерства культуры и информационной политики Украины и СБУ выяснилось, что имя Томусяка попало в список ошибочно. Он уже исключен из списка.

«Черный список» министерства культуры и информационной политики Украины существует с 2015 года. В него попадают деятели культуры, которые поддерживают воссоединение Крыма и России, выступают в Крыму или публично критикуют политику Украины.

В «черный список» ранее попали певцы Валерия, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин и другие российские артисты.

5 ноября, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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