Рианна официально стала самой богатой певицей на панете

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По оценкам Forbes, собственный капитал Рианны в настоящее время составляет $1,7 млрд, что делает ее самым богатым музыкантом в мире и второй самой богатой женщиной в индустрии развлечений после Опры Уинфри. Но не музыка сделала ее богатой.

Большая часть ее богатства (примерно $1,4 млрд) приходится на ее долю в Fenty Beauty, в которой, по подтвержденным данным Forbes, ей принадлежит 50%. Остальное – это доля, которая стоит примерно $270 млн, в компании нижнего белья Savage x Fenty, а также заработки от карьеры популярной певицы и актрисы.

Хотя певица не единственная знаменитость, которая использует свое присутствие в соцсетях – у нее 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 млн в Twitter – для развития бренда красоты, она в этом самая успешная. Fenty Beauty, 50% которой принадлежит французскому конгломерату роскошных товаров LVMH (его возглавляет Бернар Арно, второй богатейший человек в мире), впервые вышла в свет в 2017-м и имела целью инклюзивность.

Продукты компании предлагали широкую палитру цветов – основа под макияж выходила в 50 цветах, среди которых были и редкие оттенки для женщин с темным цветом кожи, – а к рекламной кампании привлекали большое разнообразие людей.

Доступные онлайн и в магазинах Sephora, которыми также владеет LVMH, продукты стали мгновенно успешными. По данным LVMH, до 2018-го, первого полного календарного года, линия приносила более $550 млн годовой выручки, обойдя бренды других знаменитостей, такие как Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, KKW Beauty Ким Кардашьян Вест и Honest Company Джессики Альбы.

«Многие женщины считали, что не существовало бренда, который бы производил косметику для их цвета кожи. Были светлый, умеренно светлый, умеренно темный и темный оттенки, – говорит Шеннон Койн, соучредитель Bluestock Advisors, консалтинговой фирмы по потреблению продуктов. – Но все мы знаем, что оттенков значительно больше. Рианна запустила первый бренд, который открыто заявил, что хочет удовлетворить потребность всех этих разнообразных людей». И это у нее получилось.