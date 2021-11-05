Президент Беларуси прокомментировал подписание союзных договоров с Россией

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» Жизнь не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общемировом пространстве»,- заявил Лукашенко.

Исходя из этого, лидеры Беларуси и России в 2019 году поставили перед правительствами задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее углублению. Итогом этой работы стал проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. После их утверждения Высшим госсоветом правительствам необходимо в течение двух лет принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений, отметил Александр Лукашенко.

«По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений», — заявил глава государства.

По его словам, результатом этой работы должны стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик.

За октябрь 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн (на 1,1%) после снижения в сентябре на $36,8 млн (на 0,4%).