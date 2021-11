«Я дома полетаю» — Том Хэнкс отказался от полета в космос Netflix выпустит сериал о колумбийской наркобаронессе » Почувствовать себя героиней сериала «Секс в большом городе» можно всего за 23 доллара в сутки Spread the love















На сервисе по аренде жилья Airbnb выставлена воссозданная квартира главной героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Об этом сообщается на официальном Instagram-аккаунте сервиса. Арендовать квартиру можно с 8 ноября. Цена — 23 доллара за сутки. Она находится на Манхэттене, но не в Верхнем Ист-Сайде, где жила Кэрри, а в Челси. В квартире можно примерить наряды Брэдшоу, посидеть за ее рабочим столом, воспользоваться стационарным телефоном. Ранее HBO Max анонсировал выход продолжения «Секса в большом городе». «And Just Like That…». Премьера шоу состоится в декабре.