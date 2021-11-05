Почувствовать себя героиней сериала «Секс в большом городе» можно всего за 23 доллара в сутки

Spread the love

















На сервисе по аренде жилья Airbnb выставлена воссозданная квартира главной героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Об этом сообщается на официальном Instagram-аккаунте сервиса.

Арендовать квартиру можно с 8 ноября. Цена — 23 доллара за сутки. Она находится на Манхэттене, но не в Верхнем Ист-Сайде, где жила Кэрри, а в Челси.

В квартире можно примерить наряды Брэдшоу, посидеть за ее рабочим столом, воспользоваться стационарным телефоном.

Ранее HBO Max анонсировал выход продолжения «Секса в большом городе». «And Just Like That…». Премьера шоу состоится в декабре.