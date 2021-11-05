Почему люди испытывают страх перед вакцинацией

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Страх вакцинации объясняется тем, что новая информация и новизна в целом нашей психикой воспринимается как ошибка, так как вынуждает адаптироваться и тратить значительно больше усилий, чтобы продолжать жить, как прежде.

Есть еще ряд ошибок мышления, которые нами воспринимаются как истина и не подвергаются аналитической оценке.

Наш мозг не терпит отсутствия связи и является истинным борцом за справедливость. Это выражается в том, что любая неизвестность должна быть логично объяснена. Если это не удается, мы начинаем подгонять факты таким образом, чтобы они объясняли ситуацию. Типичным примером является утверждение, что количество заболевших с момента изобретения вакцины только выросло. Ошибка заключается в том, что люди игнорируют увеличение во всем мире мощностей диагностики, делая вывод, что вакцина и меры предосторожности не работают.

Недооценка бездействия. В исследовании 1990 года испытуемым предложили выбрать из двух вариантов: назначить больному лечение, которое ведет к летальному исходу в 15% случаях, либо не назначать ничего с 20% случаев летальных исходов. 13% людей, участвовавших в эксперименте, выбрали бездействие, поскольку они не хотели быть ответственны за чью-либо смерть.

«Если событие X произошло после события Y, значит, событие Y является причиной события X». При этом не допускается возможность случайного совпадения или наличия какого-либо фактора, воздействующего на события по отдельности.

Данная ошибка распространяется и на вакцинацию: «Через какое-то время после вакцинации человек умер». Ошибка заключается в том, что смерть после вакцинации не означает, что она произошла вследствие нее. Существует множество факторов, влияющих на здоровье человека, которые другие люди игнорируют.

Так как негативная информация запоминается лучше,стоит нам дважды услышать о плохих последствиях одного события, как они нам начинают казаться регулярными.В целом, вещи негативной природы, даже при равносильных условиях, воспринимаются человеком сильнее, чем положительные. Это относится к мыслям, эмоциям, социальным взаимоотношениям, болезненным/травмирующим событиям и т.д. Поэтому аудитория телевизионных новостей обращает больше внимания на негативные новости, а не на положительные события. Негатив воспринимается ярче, более четко и хорошо запоминается.

Не стоит рассматривать мир с точки зрения его враждебности. Несмотря на множество «теорий заговора», миру выгодно, когда вы здоровы, состоятельны и стремитесь к успеху. Болезни и безработица не приносит никакой пользы государству, поскольку человек в наше время – это новое «золото». Вы приносите больше пользы миру, когда работаете, платите налоги, производите блага и потребляете их, а не во время болезни и слабости.